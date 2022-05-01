Годовые потери беларуси от санкций составляют 16-18 миллиардов долларов

Из-за введенных в 2022 году санкций практически весь экспорт беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки оказался заблокированным. Годовые потери составляют 16-18 миллиардов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, сообщает Белта.

По его словам, в беларуси трактуют санкции «как инструмент не просто давления, а как инструмент гибридной агрессии».

«Наверное, это последняя стадия, предшествующая классической вооруженной агрессии. Цель нынешних санкций, в отличие от их классического понимания, поставить страну на колени, задушить ее экономически и добиться силовым путем выполнения каких-либо требований или условий. Это то, что мы сейчас наблюдаем», – заявил Роман Головченко.

По его словам, из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт страны в страны Европейского союза и Северной Америки.

«Конечно, мы не можем потерять этот объем экспорта и должны его переориентировать на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, Ближний Восток и Арабский залив. Это то, над чем мы сейчас работаем», – отметил премьер-министр.

Напомним, из-за санкций на границе Беларуси и Польши образовалась 80-километровая очередь из фур