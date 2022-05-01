Латвия запретила транзит военных грузов из беларуси по железной дороге

Латвия расторгла соглашение с беларусью, позволявшее прямые железнодорожные перевозки военных грузов из беларуси в третьи страны через порты Латвии.
Об этом сообщает Министерство транспорта Латвии.
Соответствующее решение правительство приняло 10 мая.
В латвийском ведомстве отмечают, что соглашение было принято 25 января 1994, когда Латвия еще не присоединилась к Европейскому Союзу. Страна стала частью ЕС 1 мая 2004 года, а также стала членом НАТО 29 марта 2004 года.
«Учитывая это, Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и договор с беларусью на эти нормы не распространяется. В то же время, государственное управление в целом пересматривает двусторонние отношения с россией и беларусью в контексте российской войны в Украине», - говорится в сообщении.