Латвия запретила транзит военных грузов из беларуси по железной дороге

Латвия расторгла соглашение с беларусью, позволявшее прямые железнодорожные перевозки военных грузов из беларуси в третьи страны через порты Латвии.

Об этом сообщает Министерство транспорта Латвии.

Соответствующее решение правительство приняло 10 мая.

В латвийском ведомстве отмечают, что соглашение было принято 25 января 1994, когда Латвия еще не присоединилась к Европейскому Союзу. Страна стала частью ЕС 1 мая 2004 года, а также стала членом НАТО 29 марта 2004 года.