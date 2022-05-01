Украина может вступить в НАТО, пропустив этап Плана действий по членству, - США

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что у Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа Плана действий по членству – как у Финляндии и Швеции, потому что это не обязательная часть процедуры вступления.

Об этом сообщает «Европейская правда».

- Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой, - отметила временная поверенная.

Она сказала, что ПДЧ – это механизм, позволяющий государству-члену достичь требований для совместимости, и если какое-либо государство уже отвечает всем требованиям – План действий по членству становится ненужным.

- Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в общем будете отвечать большей части требований, - сказала Квин.

Ранее Брюссельский саммит НАТО в июне 2021 года подтвердил решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина в будущем станет членом Альянса через План действий по членству.