Еврокомиссия получила все ответы от Украины и готовит выводы по украинской заявке на вступление в ЕС

Еврокомиссар по расширению и политике добрососедства Оливер Варгеи заявил, что Европейская Комиссия готовит заключение для Европейского совета по заявке Украины в ЕС.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Комиссия получила все ответы Украины на вопросы ЕС.

«Встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить, как усилить дальнейшую поддержку Украины. ЕС поддерживает Украину, чтобы смягчить последствия войны России против Украины. Получены все ответы на вопросы ЕС. В настоящее время Комиссия готовит заключение для Совета по заявке Украины в ЕС», – отметил Варгеи в Twitter.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует до конца июня предоставить доклад о готовности Молдовы, Украины и Грузии к вступлению в Европейский Союз.