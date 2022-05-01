«Миссия выполнена»: нардеп Чорноморов рассказал, что страны Центральной Африки согласились помочь Украине с авиацией

Благодаря переговорам с рядом центральноафриканских стран Вооруженные Силы Украины могут получить дополнительное вооружение, в частности авиационную технику.

Об этом в своих соцсетях написал народный депутат Украины Артем Чорноморов.

Он отметил, что перед Украиной и центральноафриканскими странами стоят схожие вызовы в вопросах безопасности, например деятельность на территориях частной военной компании «Вагнер».

«По специальному поручению Офиса Президента Украины находился с короткой миссией в странах Центральной Африки. Вызовы, которые сейчас стоят перед посещенными мною государствами и Украиной, похожи. Ведь они так же страдают от зверств боевиков ЧВК «Вагнер», с помощью которых россия имеет скрытое военное присутствие во многих странах мира», - написал Чорноморов.

По его словам, основная цель поездки – получение вооружения.

«Основной вопрос миссии – получение помощи в виде оружия. Миссия была выполнена. Благодаря переговорам с чиновниками центральноафриканских стран, фамилии которых не могу назвать, мы получим помощь, которая нам сейчас так нужна», - написал Чорноморов.

В комментарии изданию Артем Чорноморов уточнил, что в частности, речь идет об авиационной технике.

Также нардеп отметил, что не менее важный вопрос, на который должно обратить внимание мировое сообщество – продовольственная безопасность.

«Кроме этого обсуждали и другие болезненные для наших стран вопросы, в частности продовольственная безопасность граждан. Мир должен сделать все возможное, чтобы поскорее закончить эту войну, потому что сейчас угроза обострения проблемы голода как никогда раньше нависла над десятками стран», - написал Чорноморов.

Напомним, ранее народный депутат Украины Артем Чорноморов назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась с отсутствием водоснабжения в Николаеве и публично обратился к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву, отметив, что решение вопроса с водой – это полномочия Министерства.

После его обращения Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 миллионов гривен на восстановление водоснабжения в Николаеве .