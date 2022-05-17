Парламент Финляндии поддержал вступление в НАТО голосами 188 «за», 8 «против». Три депутата отсутствовали.

Об том сообщает YLE.

Голосование состоялось по причине того, что депутат «Союза левых сил» Маркус Мустаярви внес ответное предложение об отказе от присоединения к военному альянсу. Оно было отклонено большинством парламентариев.

Официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО 17 мая примет Госсовет совместно с президентом.

Напомним, что 17 мая Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс.

Как известно, Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после того, как Россия напала на Украину.