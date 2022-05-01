«Николаев остается городом-крепостью и одним из рубежей нашей обороны», - экс-нардеп Лещенко

Сергей Лещенко, который вместе с заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко проинспектировал Николаевскую область, поделился своими эмоциями от увиденного, назвав Николаев городом-крепостью.

«Николаев остается городом-крепостью и одним из рубежей нашей обороны. Разрушенная крылатой ракетой «Калибр» администрация стала символом войны. Город уже больше месяца без питьевой воды в кранах квартир, но ситуация кардинально изменилась со времени моего предыдущего путешествия в апреле: теперь есть техническая вода во всех домах, а потом появится и питьевая. Также будет отстроен разрушенный мост через реку Мертвовид, который не дал пройти армии путина в Вознесенск. Инспекцию региона провела делегация по поручению главы офиса президента Андрея Ермака, которую возглавил его заместитель Кирилл Тимошенко», - рассказал Лещенко.