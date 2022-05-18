В Австралии ввели санкции против российских пропагандистов, чиновников и предателя Кивы

Правительство Австралии ввело новые санкции против российских пропагандистов, которые пытались легитимизировать военное вторжение россии в Украину, а также политических деятелей и деятелей безопасности и поддерживающих вторжение организаций.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Австралии.

«Российское правительство проводит широкую кампанию по дезинформации как внутри России, так и за ее пределами. Мы включили в санкционный список 11 человек и 12 организаций за пропаганду российской пропаганды и дезинформации, опираясь на меры, которые уже были предприняты против 32 пропагандистов в марте 2022 года. Среди них лица российской медиа-индустрии, пропагандирующие ложные нарративы российского правительства», – говорится в документе.

Австралийское правительство также вводит целенаправленные финансовые санкции против организаций, в частности, «фабрик троллей», которые создают и распространяют дезинформацию в интернете, многие из которых связаны с российскими спецслужбами.

Среди организаций, подвергшихся санкциям за их роль во вторжении россии, есть частная военная компания «Вагнер», которую называют частной армией президента россии путина.

«Четыре лица, попавшие под санкции за поддержку вторжения, – это Александр Чупрян, исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Российской Федерации; Сергей Королев, первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России; Николай Богдановский, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России; и Илья Кива, бывший пророссийский депутат украинского парламента», – сообщают в австралийском дипломатическом ведомстве.

Также в список санкций попали пропагандисты Дмитрий Киселев (гендиректор медиагруппы «Россия сегодня»), Алексей Николов (гендиректор RT), Сергей Брилев (журналист и ведущий ВГТРК), Александр Жаров (гендиректор холдинга «Газпром-медиа»), Михаил Леонтьев (телеведущий), военные корреспонденты Евгений Пиддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин, а также директор Музея Победы Александр Школьник.

В целом Австралия уже ввела санкции против 827 физических и 62 юридических лиц из-за военного вторжения России в Украину.