Так называемый депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать флаг СССР, который в рф называют знаменем Победы, новым государственным флагом россии.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание «РИА Новости».

- Сегодня западные страны фактически объявили войну знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать знамя Победы нашим государственным флагом, - заявил Шеремет.

Депутат повторил кремлевские нарративы о том, что под ним «деды воевали» во время Второй мировой войны, а сегодня под ним армия РФ якобы «противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах».

Шеремет подчеркнул, что гордится российским триколором, но считает, что на нынешнем этапе развития России, как никогда актуально знамя Победы, как «символ возрождающейся супердержавы».

Стоит отметить, что Шеремет является уроженцем Крыма. В 2014 году во время аннекции Крыма россией активно способствовал этому процессу.