россия вышлет 85 дипломатов Франции, Италии и Испании

Россия решила выслать 34 сотрудника посольства Франции, 24 итальянских дипломата и 27 сотрудников посольства Испании.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

В ведомство был вызван посол Франции Пьер Леви, «которому был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей» об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата.

«Подчеркнуто, что этот шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству», – заявили на Смоленской площади.

В ведомстве Сергея Лаврова объявили, что в ответ 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены persona nоn grata. Им приказано покинуть территорию страны в двухнедельный срок с момента вручения соответствующей ноты.

Кроме того, Россию должны покинуть 27 испанских дипломатов. О соответствующем решении было объявлено испанскому послу в Москве М.Гомесу Мартинесу. Дипломаты Испании должны уехать в течение семи суток.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о ссылке 24 сотрудников итальянских дипломатических учреждений. Для этого был вызван итальянский посол Джорджо Стараче.

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