Евросоюз увеличит оборонные расходы до 200 миллиардов евро в ближайшие годы

Страны Европейского союза договорились увеличить расходы на оборону. В частности, планируется выделять на оборонные расходы до 200 млрд евро в ближайшие годы.

Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

При этом страны ЕС должны перейти к совместным закупкам военной техники и вооружений.

«Нам нужно сохранить этот импульс», - заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, возвращение войны в Европу высветило последствия многолетних неадекватных расходов на оборону.

«Из-за всех этих сокращений мы, по сути, потеряли десятилетие инвестиций в оборону», - сказала фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас важно договориться о том, чтобы эти деньги были потрачены таким образом, чтобы заполнить пробелы, которые «очевидно» существуют в ЕС и НАТО.

Кроме того, осенью глава Еврокомиссии представит законодательное предложение, согласно которому покупки, сделанные совместно государствами ЕС, будут освобождены от НДС.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделит Украине $1,6 миллиарда военной помощи