Турция заблокировала заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Турция заблокировала первоначальное решение НАТО обработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежды на быстрое вступление двух скандинавских стран.

Об этом пишет Financial Times, сообщает «Европейская правда».

Послы стран НАТО встретились 18 мая с целью начать переговоры о вступлении в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но оппозиция Анкары остановила какое-либо голосование. Отсрочка вызывает сомнения в том, что НАТО сможет одобрить первый этап заявок Финляндии и Швеции в течение одной-двух недель, как прогнозировал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Официальный представитель Турции подтвердил, что Анкара затормозила процесс, но настаивал на том, что Турция не исключает перспективы присоединения Швеции и Финляндии.

- Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Просто мы должны быть на одной волне, на одной странице в отношении угрозы, с которой мы сталкиваемся, - сказал чиновник.

Все 30 членов НАТО должны ратифицировать заявки Финляндии и Швеции, но этот процесс начинается только после того, как Альянс выпустит протокол о присоединении и официально пригласит две страны присоединиться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока обе страны якобы продолжают поддерживать террористические группировки, представляющие прямую угрозу национальной безопасности Турции.

Анкара говорит, что Швеция и Финляндия дали прибежище людям, которые, по ее словам, связаны с группировками, считаемыми террористами, а именно с боевиками Рабочей партии Курдистана и последователями Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота 2016 года.

Турецкая государственная телекомпания TRT Haber заявила, что Швеция и Финляндия не дали одобрения на репатриацию 33 человек, которых запрашивала Турция.