ЕС пока не может утвердить нефтяное эмбарго относительно рф – Венгрия против санкций

Члены Европейского Союза не могут согласовать запрет на импорт российской нефти.

Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, пишет «РБК-Украина».

Страны ЕС не достигли согласия по эмбарго на нефть из рф. Отсутствие договоренностей признал еврокомиссар Джентилони.

- Мы пока не можем завершить обсуждение этого вопроса, - заявил он.

Ранее Еврокомиссия не упомянула запрет на импорт российской нефти в базовом сценарии экономического прогноза на 2022-2023 годы.

Шестой пакет антироссийских санкций ЕС обсуждает в течение нескольких недель. Его принятие блокирует позиция Венгрии, требующей возместить экономические потери от отказа от нефти из рф.