Еврокомиссия утвердила План восстановления Украины, а пока что обещает €9 миллиардов помощи

Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сейчас предлагается предоставить Украине 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

«Это станет очень существенной помощью для нашего государства. В условиях, когда россия хочет затянуть войну, наши европейские союзники демонстрируют, что мы точно не останемся один на один с агрессором», - сообщил премьер.

Европейский союз будет опираться на план, который разрабатывает украинский Нацсовет по вопросам послевоенного восстановления. План будет основан на пунктах:

- восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике; - модернизация украинского государства и наших институтов; - максимальная интеграция Украины с ЕС во всех сферах и направлениях; - экономическая трансформация, включая новые возможности для украинского бизнеса.

Как пишет «Европейская правда», Европейская комиссия предложила создать новый механизм под названием «Отстроить Украину» (Rebuild Ukraine) как основополагающий инструмент поддержки восстановления Украины после войны.

Усилия по восстановлению должны возглавить украинские власти в тесном сотрудничестве с Европейским союзом, G7 и G20, международными финансовыми институтами и международными организациями. Партнерство между городами и регионами в Европейском союзе и Украине обогатит и ускорит реконструкцию.

Еврокомиссия планирует возглавить Платформу по восстановлению Украины, которая будет работать как орган стратегического управления, ответственный за утверждение плана восстановления, составленного и реализуемого Украиной при поддержке административного потенциала и технической помощи со стороны ЕС.