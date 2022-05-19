Сенат США утвердил кандидатуру посла в Украине

Сенат США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Эта должность была вакантной на протяжении трех лет.

Отметим, что процедура назначения послов имеет несколько этапов. После голосования в Сенате президент назначает посла и последний приносит присягу. Потом дипломат отправляется на службу, где проходит аккредитацию и приступает к работе.

Ранее Бринк была чрезвычайным и полномочным послом США в Словакии. Эту должность занимала с 2019 года. До этого несколько лет была заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел.

С 2014 по 2015 год занимала должность заместителя главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 года работала в Грузии замглавы миссии посольства США в Тбилиси.

Дипломатическую карьеру начала в 1996 году.

Напомним, о том, что послом в Украине может стать Бринк, сообщалось еще в декабре прошлого года. А в начале февраля Украина начала согласование назначения посла США. 25 апреля Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру дипломата Бриджит Бринк на роль нового посла в Украине.