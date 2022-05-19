Посольство Швейцарии возобновляет работу в Украине

В Киеве после перерыва возобновляет работу посольство Швейцарии в Украине. Посол Клод Вильд вернется вместе с четырьмя сотрудниками посольства.

Об этом идет речь в заявлении МИД Швейцарии.

«За два с половиной месяца после временного закрытия Швейцария снова открывает свое посольство в Украине: пятеро сотрудников МИД вернутся в Киев в ближайшие дни. Это решение основано на глубоком анализе ситуации с безопасностью в украинской столице», – говорится в сообщении МИД Швейцарии.

В МИД Швейцарии отмечают важность физического присутствия в Украине посла и его команды для контакта с украинскими властями в связи с запланированной Конференцией по восстановлению Украины (URC2022), которая состоится в Лугано 4 и 5 июля.

Напомним, что в Киев вернулось уже 38 посольств.