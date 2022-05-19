Секретарь СНБО Данилов заявил, что демократия в россии невозможна: «Таких как пути там чертовски»

Демократии в сегодняшней россии не может быть, и смена президента Владимира Путина не изменит ситуацию в стране.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью пресс-службе.

«Таких, как Путин, к большому сожалению, там (в россии, – ред.) до черта. Напрасно люди считают, что если Путин уйдет, а придут другие, он не станет новым Путиным – там другого руководителя быть не может. Это было большой ошибкой Запада в 90-х годах делать ставку на Россию как на страну, которая должна быть демократической и отвечать за судьбу постсоветских стран на пути к демократии», – отметил Данилов.

Он считает, что сегодня Украину и мир понесли последствия этой ошибки.

«Вспомните, все представительства сначала открывали в Москве, и все иностранные компании сначала ехали в Москву, потому что мечтали там построить страну будущего. Демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин. На сегодняшний день 130 этносов, которые там есть, их невозможно содержать без диктатуры и тоталитарного режима. Если будет демократия, то Россия рассыплется как карточный домик», – подчеркнул глава СНБО.

По его словам, Путин уничтожает Россию, свое население и будущее своей страны.