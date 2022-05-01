Скандального Тупицкого сменили в Конституционном суде – вместо него будет профессор львовского университета

На специальном пленарном заседании Конституционного суда 19 мая профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук приняла присягу судьи.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 26 ноября прошлого года назначил Грищук на этот пост. Она вступает в полномочия судьи сегодня.

- Мы не можем уже быть теми же, какими были до этой ужасной войны, поэтому я поздравляю вас с присягой... прежде всего хочу пожелать, чтобы беда войны обошла вас и вашу семью стороной, - сказал председательствующий в КС заместитель главы суда Сергей Головатый.

Во время присяги Грищук вручили атрибуты судьи Конституционного суда: мантию судьи, нагрудный знак и удостоверение.

В октябре 2020 года Конституционный суд под председательством Александра Тупицкого признал неконституционными два пункта антикоррупционного законодательства, что заблокировало открытый доступ к электронным декларациям, а НАБУ должно было закрыть 110 уголовных дел против чиновников и депутатов за недостоверное декларирование.

В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. В марте 2021 года Зеленский упразднил указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. 14 июля Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского. Полномочия Тупицкого как судьи Конституционного суда прекратились 15 мая 2022 года. После начала войны Тупицкий сбежал из Украины.