Американское оружие в Украину доставляют в сжатые сроки, иногда за сутки, - посольство США

Все вооружение, которое выделяет США, поступает в Украину в очень короткие сроки (иногда – менее чем за сутки), потому что Соединенные Штаты понимают, что «эти вещи не могут ждать».
Об этом заявил спикер посольства США в Украине Дэн Лангенкемп, сообщает «Радио Свобода».
- Все оружие идет со складов США, которые уже готовы. То есть, мы быстро находим способы, каким образом перевезти его. Оно прибывает в Украину за часы, иногда – менее чем за сутки. То есть, представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали и почти все уже используются в Украине, – отметил представитель американского посольства.
По словам Лангенкемпа, США «еще никогда в истории не перебрасывали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну».
Кроме того, он отметил, что при необходимости для украинских военных проводят необходимые учения по использованию предоставленного оружия.
- Есть обучение по любому типу вооружения, которое мы предоставляем украинцам. Мы не предоставляем оружие, которое люди не знают, как использовать, или оружие, которым нельзя быстро овладеть. Мы стараемся помочь так, чтобы нашу помощь вы могли сразу использовать, – заверил представитель американского посольства.