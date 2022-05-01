Американское оружие в Украину доставляют в сжатые сроки, иногда за сутки, - посольство США

Все вооружение, которое выделяет США, поступает в Украину в очень короткие сроки (иногда – менее чем за сутки), потому что Соединенные Штаты понимают, что «эти вещи не могут ждать».

Об этом заявил спикер посольства США в Украине Дэн Лангенкемп, сообщает «Радио Свобода».

- Все оружие идет со складов США, которые уже готовы. То есть, мы быстро находим способы, каким образом перевезти его. Оно прибывает в Украину за часы, иногда – менее чем за сутки. То есть, представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали и почти все уже используются в Украине, – отметил представитель американского посольства.

По словам Лангенкемпа, США «еще никогда в истории не перебрасывали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну».

Кроме того, он отметил, что при необходимости для украинских военных проводят необходимые учения по использованию предоставленного оружия.