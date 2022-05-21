Канада ввела новые санкции против 14 российских олигархов

Канада ввела дополнительные санкции против российских олигархов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Канада ввела дополнительные санкции против российских олигархов в ответ на агрессию рф против Украины», - отметил он.

По его словам, новыми мерами предусмотрено ограничение для 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников президента России.

Ограничения включают запрет на экспорт целевых предметов роскоши в россию, а также на их импорт из рф.

Напомним, власти Канады из-за санкций против РФ арестовали российский грузовой самолет Ан-124.