Российские власти запретили въехд в россию 963 гражданам США – среди них Байден, Блинкен и руководители силовых ведомств

Российские власти составили список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в россию.

Об этом заявили в мид рф.

В ведомстве пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на санкции со стороны США «и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа».

В москве уверены, что наносят этим урон для Штатов.

«Предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», - заявили российский дипломаты.

МИД представил список из 963 граждан, который включает в том числе президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ФБР Кристофера Рэя и других американских должностных лиц, о запрете на въезд которым МИД России уже объявлял ранее.

Также в список входят вице-президент Камала Харрис, сын президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, несколько американских министров и их заместителей, официальные спикеры Минобороны США, Госдепартамента и Белого дома Джен Псаки, а также журналисты американских СМИ.