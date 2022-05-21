Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Финляндии Ниинистё – обсуждали заявку Хельсински на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу, 21 мая, телефонный разговор с коллегой из Финляндии Саули Ниинистё.

Об этом сообщает турецкое агенство Anadolu.

По информации Управления по связям Администрации президента Турции, Эрдоган и Ниинистё обсудили двусторонние связи и заявку Хельсинки на вступление в блок НАТО.

Эрдоган подчеркнул, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзников по НАТО, противоречит духу дружбы и партнерства.

«Турецкий лидер призвал уважать решительную и законную борьбу Турции с открытыми угрозами в отношении национальной безопасности и населения», - говорится в сообщении.

По его словам, Анкара вправе ожидать поддержки в данном вопросе.

Между тем о результатах разговора с Эрдоганом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё у себя в Twitter, назвав беседу «открытой и прямой»:

«Я заявил, что как союзники по НАТО Финляндия и Турция примут на себя обязательства по обеспечению безопасности друг друга, и поэтому наши отношения станут крепче. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Тесный диалог продолжается», - написал он.

Как известно, Турция заблокировала первоначальное решение НАТО обработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежды на быстрое вступление двух скандинавских стран.