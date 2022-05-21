Если мировое сообщество не поможет Украине разблокировать морские порты, вслед за энергетическим кризисом наступит продовольственный, – Зеленский

Мировое сообщество должно помочь Украине в разблокировании морских портов, иначе вслед за энергетическим кризисом последует продовольственный, и с ним столкнется гораздо больше стран.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ после переговоров с премьер-министром Португалии Антониу Кошта в Киеве.

– Россия заблокировала почти все порты и все, скажем так, морские возможности экспорта пищевой продукции – нашего зерна, ячменя, подсолнечника и т.д. Много всего, – сказал Глава государства.

По словам Президента Украины, в настоящее время Российская Федерация заблокировала 22 млн. тонн пищевой продукции. Страна-агрессор постепенно ворует ее, вывозит и пытается продать.

– Будет кризис в мире. Второй кризис после энергетического, который спровоцировала Россия. Сейчас она сделает продовольственный кризис, если мы не разблокируем для Украины пути, не поможем странам Африки, странам Европы, странам Азии, нуждающимся именно в этих продуктах питания. Разблокировать можно разными путями. Один из путей – военный. Поэтому с такими запросами относительно оружия мы обращаемся к нашим партнерам, - добавил Владимир Зеленский.

Со своей стороны Премьер-министр Португалии отметил, что его страна уже направила нашему государству военную помощь. Речь идет о нелетальном и летальном оружии в соответствии с запросами Украины. И предоставление такой помощи продолжается.