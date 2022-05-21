Каждый день погибают украинцы за нашу Независимость, поэтому каждый и каждая из нас должны ежедневно заботиться о помощи обороне, - Зеленский

Война не закончилась, поэтому нам еще предстоит сражаться и идти вперед, к победе. Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть и стать беззаботным или небрежным, но это не так. Каждый день гибнут украинцы за независимость Украины, поэтому каждый и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне.

Об этом в своем обращении к нации сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодняшний день в нашем государстве имеет двойное значение. Это День науки. И День Европы. Я поздравляю наших ученых, которые, несмотря на все трудности, однако работают ради того, чтобы Украина сохранила и развила свой научный потенциал. Конечно, во время полномасштабной войны все силы общества и государства могут быть направлены только на защиту. И это значительные ограничения и для науки, и для культурной сферы, и для других фундаментальных частей общественной жизни. Но такое время. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуться в правила мирного времени. А также хочу сказать слова благодарности всем, кто прилагает усилия, чтобы Украина наконец-то стала частью объединенной Европы. Всем нашим дипломатам, всем нашим государственным служащим, которые сейчас должны за считанные недели выполнить задачу, которую другие государства преодолевали годами, когда шли в Евросоюз. И хочу подчеркнуть: наш евроинтеграционный путь – это не просто политика. Это о качестве жизни. И о том, что украинцы испытывают жизненные ценности так же, как и абсолютное большинство европейцев», - сказал Зеленский.

Он рассказал о новостях на диплматическом фронте:

«Сегодня в Киеве провел переговоры с Премьер-министром Португалии. Поблагодарил его за всю ту поддержку, которую Португалия сейчас оказывает Украине. Это и оборонная, и политическая, и гуманитарная поддержка. Я благодарен за теплое отношение к нашим людям, которые нашли убежище на португальской земле. Обсудили с господином Премьер-министром дальнейшее ужесточение санкций против Российской Федерации. А также послевоенное восстановление нашей страны. Португалия готова приобщиться к восстановлению Украины, восстановлению украинских школ и детских садов. И я хочу напомнить, что за время полномасштабной войны русская армия разрушила уже 1873 учебные заведения. Это колоссальный масштаб утрат. Но когда с тобой объединена Европа, американское лидерство и весь свободный мир, можешь преодолеть и это» .

Также Зеленский поблагодарил Президента США Джо Байдена за подписание документа, который предоставит Украине возможность получить помощь в размере 40 миллиардов долларов:

«Я благодарен Президенту Байдену за безотлагательное подписание принятого Конгрессом пакета поддержки для Украины на 40 миллиардов долларов. Это исторический вклад в защиту свободы в Европе. Говорил сегодня и с премьер-министром Италии Марио Драги. Основное внимание было уделено ситуации на поле боя и тому, как можно ускорить победу Украины. Согласились, что предстоит ускорить шестой пакет санкций против России. Благодарен за полную поддержку со стороны Италии на пути в Европейский Союз » .

По словам Зеленского, в регионах России начинают ощущать последствия войны против Украины.

«Военная ситуация за сегодня не претерпела существенных изменений. Но было действительно трудно. На самом деле и то, что мы можем говорить это на 87-й день полномасштабной войны против России, является неплохой новостью. Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая спецоперация является причиной экономического падения, в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы. Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, – оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут», – сказал Зеленский .

Он отметил, что на Донбассе ситуация остается тяжелой.

«На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, русская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отражают в этих наступательных планах России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, которого мы все так ждем и за который боремся. День победы. И никакие российские удары – ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу – результата России не дадут», - сказал Президент .

И призвал каждого украинца помогать обороне.