Без света, газа и под обстрелами: в селе под Николаевом остается около 150 жителей

Об этом сообщается в сюжете «Суспільного».

В селе отсутствует газоснабжение. Починить газопровод не удается. Четвертые сутки селяне ожидают электричество. Людей осталось около 150. Через один разрушенные дома – поврежденные крыши, окна, двери. Люди самостоятельно чинят разрушения, просят помощи у военных. Местного самоуправления здесь нет – все уехали.

Валентина Лямина переехала в Николаев. Женщина говорит, что не выдержала постоянных обстрелов, в дом часто наведывается.

«Когда в дом попало, меня дома не было. Мы уже с мамой выехали в Николаев, а муж остался здесь. Это было в один и тот же день. Попало к брату и у нас в крышу. Местных властей в селе сейчас нет. Глава Шевченковской ОТО, говорят, в плену, а староста наша эвакуировалась», - рассказала Валентина Лямина.

Оставшимся привозят гуманитарку. В деревне работает магазин. Покупают здесь необходимое: свежий хлеб и воду. Владелец магазина Леонид Константинов местный, но в селе не остается на ночь, уже негде.

«Обстрелов боимся, дом уже пострадал сильно. Возможности ночевать здесь нет. Ночуем в Николаеве, а здесь работаем», - говорит Леонид Константинов.

Люди отсюда уезжают. Жизнь под обстрелами немногие выдерживают, говорит Леонид Константинов.

«Град накрыл - десять человек уехало. Артиллерия накрыла - еще десять уехали и так каждый раз. Вот сегодня двух человек ранило, думаю завтра еще человек 15 уедет», - рассказал Леонид Константинов.

Николаю Проценко 66 лет. Всю жизнь мужчина прожил в селе Котлярово Шевченковской общины. Здесь остается под обстрелами и сейчас. В его дом попал российский снаряд 26 марта. Тогда мужчина и его родные не травмировались и остались с разрушенным домом. Мужчина выезжать из села не хочет, потому что ждет сына с фронта.