Президент Польши Дуда прибыл в Украину – он будет первым иностранным лидером, который выступит в Раде с начала войны

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и в воскресенье, 22 мая, собирается выступить в Верховной Раде.

Об этом 21 мая сообщил сайт польского президента.

«Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны», - говорится в сообщении.

Публикацию проилюстрировали фото с визита Дуды в Киев 23 февраля, за день до начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.