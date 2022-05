Госсекретарь Блинкен пошутил, что хотел бы сыграть на гитаре путину песню «Мы больше никогда не будем вместе»

Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил, что хотел бы посвятить песню «Мы больше никогда не будем вместе» певицы Тейлор Свифт президенту рф владимиру путину, намекнув, что США не планируют налаживать отношения с Россией.

Об этом Блинкен заявил на выступлении в Джорджтаунском университете.

- Да, Нью-Йоркский университет пригласил Тейлор Свифт как вступительного оратора… Мои сотрудники не разрешили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить выступление We Are Never Ever Getting Back Together (песня Тейлор Свифт «Мы больше никогда не будем вместе», – ред.) президенту Путину. Сказали, что это будет «недипломатично», - отметил Блинкен.