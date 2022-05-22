Госсекретарь Блинкен пошутил, что хотел бы сыграть на гитаре путину песню «Мы больше никогда не будем вместе»

Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил, что хотел бы посвятить песню «Мы больше никогда не будем вместе» певицы Тейлор Свифт президенту рф владимиру путину, намекнув, что США не планируют налаживать отношения с Россией.

Об этом Блинкен заявил на выступлении в Джорджтаунском университете.