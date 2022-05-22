Литва официально прекращает импорт российских энергоносителей

С воскресенья, 22 мая, Литва официально прекращает импорт российских газа, нефти и электричества.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

«Великолепный пример для других союзников, как получить независимость от российских энергоресурсов», – написал он.

По информации издания LRT, после того, как оператор Nord Pool прекратил покупать энергию в «Интер РАО», импорт электроэнергии в Литву прекратился.

В дальнейшем энергопотребление будут удовлетворять электроэнергией собственного производства и при необходимости будут привлекать импорт из Польши, Латвии и Швеции.

Литовский оператор электросети Litgrid отмечает, что импорт из этих стран в 2021 году составлял 83% всей импортируемой электроэнергии, а импорт из России в последние годы постепенно сокращался. Импорт электроэнергии из Беларуси был прекращен с ноября 2020 года.