Минюст подал иск о запрете пророссийских партий – первые решения ожидают летом

После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий Министерство юстиции подало соответствующий иск в Восьмой апелляционный административный суд во Львове.

Об этом сказал Министр юстиции Денис Малюска, сообщает пресс-служба ведомства.

«Иск касается не только ОПЗЖ, но и других партий, упомянутых в решении СНБО. Необходимая доказательная база собрана. Наиболее полной она является по деятельности ОПЗЖ, потому что эта партия наиболее активно занимала пророссийскую позицию и коммуницировала ее», – заявил министр.

Малюска сообщил, что первые судебные решения по запрету деятельности пророссийских партий ожидаются летом: суд должен рассмотреть в течение месяца дело в первой инстанции. Если будет апелляционная жалоба, то она будет рассматриваться максимум месяц.

«Кроме того, мы будем внимательно следить за членами запрещенных политических партий, и любые новые партии, созданные ими, могут быть также запрещены, если будут вести подобную деятельность», – подчеркнул Малюска.

Что касается конкретных политиков, то к ним также могут быть применены меры ответственности.

«Если политик способствовал агрессору, войскам агрессора, поддерживал агрессию и т.д., к такому лицу могут быть применены санкции в виде блокирования активов по решению СНБО, а затем по иску органов государственной власти в Высший антикоррупционный суд, активы таких лиц могут быть конфискованы в доход государства. И это только один из способов привлечения к ответственности пророссийских политиков», – сказал он.

Напомним, что во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Опблока» и ряда других партий, связанных с Россией.