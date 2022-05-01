Украина и Польша договорились упростить пересечение границы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Польшей о двустороннем соглашении, которое должно упростить пересечение границы между странами.

Об этом Зеленский сказал во время выступления в Верховной Раде после выступления президента Польши Анджея Дуды.

Зеленский подчеркнул, что сейчас украинские города стали побратимами польских, собратьями стали украинский и польский народ, а страны – сестрами.

«Мы родные. И между нами нет быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Поэтому, мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем Соглашении. Сначала относительно общего погранично-таможенного контроля, а затем и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского Союза. И я уверен, что все необходимые решения сначала для статуса кандидата для Украины, а затем и для полноправного членства непременно будут приняты. В частности, благодаря многолетней защите Польшей украинских интересов на европейском континенте», – заявил Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил Президента Польши за совместную с лидером Словакии инициативу убеждать европейских коллег, которые все еще сомневаются в статусе страны-кандидата на членство ЕС для Украины.

Зеленский добавил, что россия, развязав войну, невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого.

Напомним, что ранее Польша единолично ввела эмбарго на импорт российского угля