«Это историческое достижение наших народов», - Зеленский о налаживании отношений с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отношения Украины и Польши стали новой политикой соседства, которая отбросила прошлые противоречия.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Я рад отметить, что украино-польские отношения наконец-то находятся на абсолютно чистой искренней основе, без каких-либо противоречий и старого конфликтного «наследства». Это историческое достижение наших народов и я желаю, чтобы братство между украинцами и поляками сохранялось всегда. Чтобы наше единство было постоянной величиной, которую никто не сможет нарушить, - сказал Зеленский.

Также подготовят законопроект, чтобы поляки получили в Украине возможности, как украинцы. Это зеркальный ответ на польскую инициативу – в Польше украинцы получили права наравне с поляками.

- Давайте продемонстрируем нашу благодарность и уважение. Хочу, чтобы это было элементом нашей новой политики соседства. Мы должны решать противоречия и убрать давление прошлого из современных отношений со всеми соседями Украины, которые нас уважают и не являются оккупантами, - отметил Зеленский.

Помимо этого, Украина и Польша введут общий таможенный контроль, который упростит прохождение процедур на границе.