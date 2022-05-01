Бывший госсекретарь США Киссинджер признал, что Украина не может быть нейтральным государством

Результат войны в Украине с военной и политической точки зрения изменит отношения между странами в мире.

Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает «Зеркало недели».

- 8 лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать, - сказал Киссинджер.

Он отметил, что переговоры о завершении российской войны против Украины должны начаться через месяц-два. Война должна закончиться раньше, чем появятся непоправимые последствия. Киссинджер добавил, что на переговорах нужно найти линию, которая бы одновременно удовлетворяла потребность Украины в суверенитете, который пытаются ликвидировать, а также условия российских отношений с Европой. Однако сейчас, по его мнению, найти такую линию очень тяжело.

Напомним, что Киссинджер был госсекретарем США в 1973-1977 годах при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.