Дания передаст Украине противокорабельные ракеты «Гарпун»

Дания согласилась предоставить Украине пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы «помочь Украине защитить свое побережье».

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по завершении второго заседания Контактной группы по Украине, пишет CNN.

- Чехия также согласилась направить существенную поддержку Украине, в том числе боевые вертолеты, танки и ракетные системы, - сказал Остин.

В целом, после встречи 20 стран «объявили о новых пакетах помощи в области безопасности», включая предоставление критически необходимых артиллерийских боеприпасов, систем береговой обороны, танков и другой бронетехники.

- Другие выступили с новыми обязательствами по обучению Вооруженных сил Украины и поддержке ее военных систем, - добавил Остин.

Во втором заседании Контактной группы приняли участие представители 47 стран. Отметим, что «Гарпун» – это американская противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространённых в мире. Дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 километров.