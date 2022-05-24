Николаев получил реанимобиль из Тернополя, его передали городской больнице №3, - нардеп Гайду

Николаеву передали реанимационный автомобиль из Тернополя, он будет использован для нужд городской больницы №3.

Об этом сообщил народный депутат от партии «Слуга Народа» Александр Гайду у себя на странице в Facebook.

Гайду отметил, что автомобиль необходим в условиях войны и поблагодарил народного депутата Андрея Богданца и фонд «Поможем вместе».

«В этот раз город получил реанимационный автомобиль от наших друзей из Тернополя! Специализированный автомобиль уже передан для нужд КНП ММР "Городская больница 3". Медицинский персонал с благодарностью принял эту новость, ведь такой автомобиль просто необходимость для заведения в условиях войны. За оказанную помощь спасибо народному депутату Андрей Богданец и всей его команде! Спасибо благотворительному фонду «Поможем вместе»! Такое название довольно символично, поскольку сегодня все мы стоим ВМЕСТЕ и боремся за нашу свободу также ВМЕСТЕ! В таком единстве мы обязательно победим! Все будет Украина!» - написал нардеп.

Напомним, николаевский народный депутат Украины от «Слуги Народа» Александр Гайду передал украинским защитникам в Николаевской области внедорожники, бронежилеты и дрон.