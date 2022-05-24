Сорос раскритиковал Меркель за газовую зависимость Европы и заявил, что война в Украине может стать началом Третьей мировой

Финансист-миллиардер Джордж Сорос возложил вину за европейскую газовую зависимость от России непосредственно на «специальные соглашения» экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с Москвой.

Об этом он сказал в речи на полях Всемирного экономического форума, передает ЕП.

- Зависимость Европы от российского ископаемого топлива остается чрезмерной, в основном из-за меркантилистской политики, которую проводила бывший канцлер Ангела Меркель, — сказал Сорос.

- Она заключила специальные соглашения с Россией по поставке газа и сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии, - заявил он.

Он добавил, что, хотя нынешний канцлер Германии Олаф Шольц был избран продолжать политику Меркель, он «кажется, в конце концов все же делает правильные вещи», ссылаясь на шаги по отказу от «Северного потока-2», увеличению расходов на оборону и отправке оружия в Украине.

Сорос неоднократно хвалил премьер-министра Италии Марио Драги, который оказался «отважнее, хотя газовая зависимость Италии почти так же высока, как и у Германии».

Также Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, поэтому для Запада важно нанести поражение силам президента Владимира Путина.

- Вторжение могло быть началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть, - сказал Сорос.

Сорос сказал, что Путин, который говорит, что «спецоперация» в Украине идет по плану и достигнет всех целей Кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня.

- Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он становится, - сказал он.

Миллиардер добавил, что Евросоюз должен понять, что Путин может отключить российский природный газ, на который в настоящее время приходится около 40% потребностей Европы, «пока это действительно больно».