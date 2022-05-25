Ермак заявил, что в ЕС предложат ответственность за уклонение от санкций против россии

Об этом в Телеграм написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Еврокомиссия предложит способ криминализации уклонения от санкций на уровне ЕС, а также инструмент предоставления законных оснований для конфискации активов российских олигархов. Несмотря на дебаты в Евросоюзе вокруг международного права, мы понимаем, что эти российские средства должны пойти на восстановление Украины. Санкционная группа Макфола–Ермака предлагала такой шаг. Не могут преступники, которые нарушают право и совершают геноцид украинского народа в Европе, рассчитывать на лояльное отношение», - написал Ермак.