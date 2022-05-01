В МИД считают «ничтожным» указ путина о российских паспортах для жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей

МИД Украины осуждает указ президента рф, заставляющий жителей временно захваченных российской армией территорий в Херсонской и Запорожской областях получать гражданство рф.

Об этом МИД сообщил в Facebook.

«Незаконная паспортизация в Херсонской и Запорожье, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права. Указ президента россии юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий», - говорится в сообщении.