В МИД считают «ничтожным» указ путина о российских паспортах для жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей

МИД Украины осуждает указ президента рф, заставляющий жителей временно захваченных российской армией территорий в Херсонской и Запорожской областях получать гражданство рф.
Об этом МИД сообщил в Facebook.
«Незаконная паспортизация в Херсонской и Запорожье, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права. Указ президента россии юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий», - говорится в сообщении.
Украина призывает международное сообщество остановить россию.
Украинские дипломаты требуют немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть.
Также в МИД призвали международных партнеров ускорить принятие решений о дальнейшем предоставлении Украине вооружения, в первую очередь, реактивных систем залпового огня.
Напомним, путин упростил процедуру получения гражданства для жителей временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей