Грузия не намеренна военным путем освобождать территории, оккупированные россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна не воспользуется войной в Украине для возвращения своих территорий, захваченных россией, военным путем.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

«Это – очевидная, очередная российская дезинформация», – сказала Зурабишвили, выступая на тбилисской площади Свободы по случаю Дня независимости страны.

Она обратилась к гражданам в Абхазии и Цхинвали с заявлением, что Грузия войной и силой ничего не планирует против них.

«Сегодня всем понятно, какая страна угрожает суверенитету, идентичности и жизни своих соседей. И это – не Грузия», – сказала грузинский лидер.

Зурабишвили предложила жителям самопровозглашенных республик присоединиться к «единому европейскому будущему». Она предложила им свободу, уважение и защиту из языка, идентичности, истории, культуры.

Инициативу о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к россии Зурабишвили назвала очередной российской провокацией и угрозой аннексии.

«Нельзя допустить, чтоб россия совершила еще одну роковую ошибку и еще одно преступление, в очередной раз пренебрегла нормами и принципами международного права. Это не останется без ответа и вызовет соответствующую реакцию международного сообщества», – добавила Зурабишвили.

Напомним, вчера «президент» Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на июль текущего года «референдум» о присоединении «республики» к России.

В Грузии заявили, что не признают «референдум» в Южной Осетии о присоединении к россии