Китайские военные разрабатывают оружие против спутников Starlink

Китайские военные хотят разработать оружие, которое сможет уничтожить тысячи спутников Starlink. В группу, которая будет заниматься этим вопросом, вошли несколько ведущих ученых оборонной промышленности Пекина.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на Daily Mail.

Обеспокоенность китайского правительства вызвал контракт SpaceX с Министерством обороны США. Речь идет об использовании Starlink в военных целях, включая разработку чувствительных инструментов, способных обнаруживать и отслеживать гиперзвуковое оружие.

В ближайшее десятилетие SpaceX планирует запустить до 30 тысяч спутников, оснащенных ионными двигателями. Это позволит им быстро менять орбиты и превращаться в низкоземные таранные снаряды. В ответ Китай заявил о планах развивать возможности для мониторинга и, при необходимости, уничтожения каждого спутника Starlink на орбите.