Британия предлагает Украине войти в новый альянс, который создадут как альтернативу Евросоюзу, - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает создать альянс с Украиной, Польшей, странами Балтии и, возможно, Турцией. Альянс должен объединить страны, недовольные политикой ЕС, а также действиями Германии в ответ на военную агрессию россии.

Об этом сообщает крупнейшая итальянская газета Corriere Della Sera, пишет «Бабель».

Новый «политический, экономический и военный союз» должен стать альтернативой Евросоюзу для противодействия россии. Эта модель предполагает привлечение Британии как лидера, также речь идет непосредственно об Украине, Польше, Литве, Латвии, Эстонии и, возможно, Турции на более позднем этапе.

Источники за пределами Лондона говорят, что это должен быть «союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и полных решимости проявить максимальную непримиримость к военной угрозе москвы».

По данным издания, Джонсон занимается этой идеей более месяца и представил ее президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Киев в начале апреля. По возвращении британского премьера переговоры продолжились. Киев пока не занял позиции по поводу британской идеи, но и не остановил ее в зародыше, отмечают в издании.

Зеленский ожидает саммит ЕС 23 июня, на котором Украина может получить статус кандидата в члены в ЕС. Однако если этот статус ей не предоставят, Киев может серьезнее отнестись к предложению Джонсона.