Порошенко пытался выехать из Украины – пограничники его не пропустили

Народный депутат Петр Порошенко поздно вечером 27 мая находился на пункте пересечения государственной границы во Львовской области. В его команде говорили, что нардеп планировал командировку.

Об этом сообщила соратница Порошенко, нардеп Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, Порошенко планировал поездку в заграничную командировку в составе украинской делегации для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи НАТО, которая начнется в Вильнюсе 29 мая. Соответствующее распоряжение о командировке народного депутата Петра Порошенко подписал председатель ВР Руслан Стефанчук.

Однако, как утверждает Геращенко, без объяснения причин политика не пропустили через границу.

«Пограничники на пункте пропуска Рава Русская несли какую-то ерунду о «поддельном или отмененном распоряжении», – написала она.

В сети опубликовали фото, где Петр Порошенко общается с пограничниками на пункте пропуска. На одном из фото рядом с лидером «ЕС» стоит его однопартиец, народный депутат Олег Синютка.

Напомним, как задержанный Виктор Медведчук рассказал СБУ, как присваивался нефтепровод и покупался уголь в «Л/ДНР», назвав инициатором схемы Петра Порошенко.