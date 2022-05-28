путин отменил верхний возрастной предел для контрактников - теперь служить разрешено и пенсионерам

Президент россии владимир путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для россиян и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении службы в Вооруженных силах россии.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее первый контракт с российской армией мог быть заключен гражданами от 18 до 40 лет и иностранцами от 18 до 30 лет, но возрастной «потолок» сняли.

Авторы законопроекта аргументировали это тем, что «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам».

Теперь русские и иностранцы смогут заключать контракт на прохождение военной службы и в 50-летнем возрасте.