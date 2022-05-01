Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко снова пытается пересечь государственную границу Украины с Польшей.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

28 мая Порошенко снова прибыл в пункт пропуска «Рава Русская», где накануне получил отказ в выезде. Порошенко и люди из его окружения прибыли тремя автомобилями. В частности, на фото видно также Николая Княжицкого.

– Объезжал очередь по встречке и нарвался на полицию, – добавил наш собеседник.

По данным издания, в пункте пропуска Порошенко предъявил дипломатический паспорт.