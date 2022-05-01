Подоляк призывает Запад дать Украине дальнобойные MLRS, чтобы вернуть оккупантов за железный занавес

Украина требует дальнобойные реактивные системы залпового огня для войны против россии. Это поможет вернуть оккупантов за железный занавес.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, сегодня нашим бойцам трудно «ответить» оккупантам из-за постоянных дальнобойных обстрелов с их стороны. Если же Запад передаст Украине необходимое вооружение, это поможет украинский военным продолжить защищать страну.

«Если Запад действительно хочет победы Украины, может, пора уже передать нам дальнобойные MLRS? Немного трудно воевать, когда тебя накрывают с расстояния 70 км, а тебе нечем ответить. Украина может вернуть россиян за железный занавес, но для этого нам нужно эффективное оружие. Здесь и сейчас», - пишет Подоляк.

Напомним, Президент Зеленский призвал Запад наконец-то ужесточить санкции против рф и предоставить Украине оружие.