Маркарова сообщила о выдаче визы для работы в Украине новому послу США

«Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой – новым послом США в Украине Бриджит Бринк. У Украины всегда были лучшие руководители американского дипломатического представительства, которые были не только высокопрофессиональными дипломатами, но и прекрасными людьми и примерами публичного служения», – написала Маркарова.

Она выразила надежду «на активную совместную работу в определяющее время нашей борьбы за независимость и демократию».

Ранее Бринк была чрезвычайным и полномочным послом США в Словакии. Эту должность занимала с 2019 года. До этого несколько лет являлась заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел.

С 2014 по 2015 год занимала должность заместителя главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 года работала в Грузии замглавы миссии посольства США в Тбилиси.

Дипломатическую карьеру начала в 1996 году.

Напомним, что послом в Украине может стать Бринк, сообщалось еще в декабре прошлого года. А в начале февраля Украина начала согласование назначения посла США . 25 апреля Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру дипломата Бриджит Бринк на роль нового посла в Украине.