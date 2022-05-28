Байден отменил пошлины на импорт стали из Украины в год

Президент США Джо Байден утвердил упразднение пошлины на импорт стали из Украины сроком на один год.

Об этом сообщает пресс-служба «Белого дома».

Следует отметить, что речь идет о пошлине в 25% на украинскую сталь, которую ввели в 2018 году при администрации бывшего президента Дональда Трампа.

Согласно опубликованным данным, США и Украина установили тесные отношения в сфере безопасности, ведь украинская сталелитейная промышленность пострадала от российского полномасштабного вторжения. Таким образом, оба государства заинтересованы в сохранении отрасли.

« В свете дискуссий по вопросам безопасности и значительному нарушению способности Украины производить сталь я пришел к выводу, что действующая ситуация в Украине является особым случаем. Я принял решение временно остановить действие тарифов на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины сроком на 1 год » , – подчеркнул Байден.

Напомним, что ранее европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны.