В Украине хотят заморозить тарифы на газ до конца войны – разницу компенсирует государство

Власти разрабатывают законопроект, предусматривающий сохранение действующих тарифов на газ для населения до конца войны.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Основная цель разрабатываемого сейчас проекта – сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны», — говорится в Telegram-канале Тимошенко.

Разницу между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом предприятиям теплокоммунэнерго будет компенсировать государство. Возможные варианты сейчас анализируются, сообщил замглавы ОП.

В субботу по этому поводу состоялось селекторное совещание с участием руководителей НАК «Нафтогаз Украины», Минэкономики, Минрегионстроя, Ассоциации городов Украины, начальниками областных администраций и мэрами городов.

На сайте газоснабжающей компании «Нафтогаз» сообщается, что для сдерживания тарифов будет использована часть международной финансовой помощи для Украины.

Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ. Этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с Нафтогазом и погасить просроченную задолженность.