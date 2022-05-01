Германия свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружие

Несмотря на обещания, Германия за 9 недель свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия.

Об этом со ссылкой на издание Welt сообщает УП.

19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поставляет тяжелое вооружение, поскольку этого не делают и другие страны, например США, Канада, Великобритания, Франция (хотя на самом деле США и Британия, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение в Украину). Как отмечается, в течение нескольких недель Шольц повторял, что поддержка Киева продолжается, в последний раз - на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

– Путин пойдет на серьезные переговоры о мире только в том случае, если поймет, что не может сломать обороноспособность Украины. Поэтому мы поддерживаем Украину.

Но, как видно из документов, имеющихся в Welt, с конца марта Германия также почти не поставила какого-либо более легкого вооружения.

В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от немецкого правительства. В частности, Германия отправила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия, запчасти для пулеметов, «зажигалки», детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатку. По данным Украины, последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта, более двух месяцев назад – 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет «Стрела».

Украинская армия нуждается также в противокорабельных ракетах типа «Гарпун». Украина подтвердила это в письме Германии от 9 апреля и 1 мая.

По запросу Welt пресс-секретарь Министерства обороны Германии заявила, что «информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому я прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробной информации, ни подтвердить подробности».