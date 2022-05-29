«Все внимание приковано к украинской делегации»: Нардеп Бобровская рассказала о первом денье весенней сессии ПА НАТО

Народный депутат Украины, секретарь Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Соломия Бобровская рассказала, что в первый день весенней сессии Парламентской Ассамбели НАТО в Вильнюсе украинская делегация ощущала безумную поддержку.

Об этом она 28 мая написала на своей странице в Facebook.

«Эта сессия ПА НАТО впервые в истории ПА НАТО должна была состояться в Украине, но, как всегда, Литва подставила плечо и проводит ее в Вильнюсе. Бесспорно все внимание приковано к украинской делегации, чувствуем бешеную поддержку. Наш основной посыл – единственный и приоритетный – больше тяжелого вооружения. Чем больше тяжелого вооружения – тем меньше потерь жизней и территорий и тем легче противостоять российскому злу», - написала Бобровская.

По ее словам, у украинской делегации были очень результативные разговоры с американской делегацией, с главой немецкой делегации и по совместительству главой комитета безопасности и обороны Бундестага.