Глава Николаевской ОВА Ким сообщил, будет ли он баллотироваться на выборы президента Украины

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, будет ли кандидатом в президенты в ходе следующих выборов.

Об этом он сообщил в интервью журналистке Янине Соколовой.

Губернатор сообщил, что не имеет таких планов. При этом, и работу в областной государственной администрации он также ранее не планировал.

— Плохой вопрос. Наверное, нет, потому что я не планировал и эту работу. Но тут ответственность из-за войны, что надо сделать все до конца. Меняется мировоззрение во время войны. Я не знаю, каким образом я могу быть полезным региону или государству, но скажу так, я иду за Президентом. Меня бы тут не было, если бы я не верил Зеленскому с начала 2019 года. Поэтому отдельно точно нет, но где я буду полезным и где, Президент будет считать, я принесу наибольшую пользу, будем смотреть, - сказал Ким.

Напомним, ранее Виталий Ким заявил, что подготовительная работа к послевоенному восстановлению Николаевской области уже ведется.